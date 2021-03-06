Эксперты ООН заявили, что КНДР превысила ограничение по закупке топлива в 2020 году

ПАРИЖ, 6 марта. /ТАСС/. Эксперты ООН заявили о многократном превышении властями КНДР разрешенной в соответствии с санкциями нормы по закупке топлива в 2020 году. Об этом сообщило в субботу Agence France-Presse (АFP) со ссылкой на отчет специалистов организации.

В соответствии с ограничениями ООН Пхеньян не может закупать больше 500 тыс. баррелей нефти и продуктов ее переработки в год. Однако, согласно отчету экспертов, который они передали в Совет Безопасности ООН, этот лимит был превышен "в несколько раз". Как утверждают специалисты, с января по сентябрь на территорию страны очищенные нефтепродукты (бензин, дизель) были доставлены в общей сложности не менее 121 раза. При этом грузы поставлялись, в частности, одним из государств - членов Совбеза, говорится в докладе.

Кроме того, по версии экспертов, КНДР продолжает "производство расщепляющихся материалов", которые могут быть использованы для создания ядерного оружия. В отчете также утверждается, что страна якобы похитила при помощи хакерских атак более $300 млн в криптовалюте, сообщает АFP.

В отношении КНДР действует самый суровый на данный момент санкционный режим. Принятая Совбезом ООН резолюция 2397 предусматривает ограничения на поставки в страну нефти и продуктов ее переработки, также в ней содержится требование к другим государствам выслать с их территорий всех северокорейских рабочих к концу 2019 года. Причиной послужило продолжение разработки Пхеньяном баллистических ракет, а также ядерного оружия.