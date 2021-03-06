Создаваемая в Белоруссии партия "Союз" подаст документы на регистрацию до 6 апреля

МИНСК, 6 марта. /ТАСС/. Белорусская партия "Союз", учредительный съезд которой прошел в субботу в Минске, подаст документы на регистрацию в министерство юстиции до 6 апреля. Об этом в субботу сообщил ТАСС председатель партии Сергей Лущ.

"На данный момент сформирована группа, уполномоченная на подачу учредительных документов в регистрирующие органы Республики Беларусь, идет верификация данных, она продлится несколько недель и далее наши юристы проведут дополнительные проверки, окончательно выверят устав, подготовят необходимые документы, и подадут в министерство юстиции, - сказал Лущ. По его словам, по законодательству, документы на регистрацию необходимо подавать не позднее чем через месяц после учредительного съезда.

Глава партии рассказал, что в субботу прошел учредительный съезд "Союза", выступающего за интеграцию Белоруссии и России. На съезд прибыло 135 делегатов от всех областей республики и города Минска, а также гости из РФ. По его словам, на съезде принята программа партии, устав, избраны и определены руководящие органы, высший политический совет партии. "Я единогласным решением съезда избран председателем политической партии", - сказал политик.

Партия "Союз" создана на основе гражданской одноименной инициативы, сопредседателем которой был Сергей Лущ. Сообщается, что в случае регистрации представители "Союза" собираются принять активное участие в выборах депутатов местных советов в 2022 году, а затем и белорусского парламента.

После Всебелорусского народного собрания в Белоруссии идет процесс перерегистрации политических партий.