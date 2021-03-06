МВД Франции направит более 200 полицейских и жандармов в Лион после уличных погромов

ПАРИЖ, 6 марта. /ТАСС/. Более 200 полицейских и жандармов прибудут в Лион после произошедших днем ранее массовых погромов и столкновений с полицией из-за ДТП с участием подростка на скутере. Об этом заявил в субботу в Twitter министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.

"Столкнувшись с неприемлемым насилием, которое произошло в районе Лиона в последние часы, я решил отправить третье мобильное подразделение. С сегодняшнего дня для обеспечения порядка более 200 полицейских и жандармов будут направлены в качестве подкрепления", - написал он.

Беспорядки в Лионе произошли после ДТП, в котором тяжело пострадал 13-летний молодой человек, катавшийся на угнанном скутере без шлема. В тяжелом состоянии и с травмой черепа он госпитализирован. Среди местных жителей быстро распространилась версия, согласно которой ДТП произошло в результате того, что управлявшего скутером подростка преследовала и сбила машина полиции. Правоохранительные органы отрицают свою причастность к инциденту и заявляют, что они лишь наводили порядок в квартале, где несколько человек устроили на улицах гонки.

Шесть автомобилей и два мотоцикла были сожжены в четверг хулиганами в ходе столкновений с полицией, которые произошли в квартале Дюшер в Лионе. В пятницу вечером в городе Рийе-ла-Пап близ Лиона более 30 человек в капюшонах вышли на одну из улиц города и сожгли два автобуса, а также 13 легковых автомобилей. По последним данным, полиция задержала шесть человек в рамках расследования этих беспорядков.