Командир минского ОМОНа заявил, что оппозиции не удастся провести новые массовые протесты

МИНСК, 6 марта. /ТАСС/. Командир минского ОМОНа Дмитрий Балаба заявил, что у белорусской оппозиции не получится провести анонсированные массовые акции протеста, его бойцы готовы встать на защиту конституционного строя.

"Что касается весенних акций, как бы ни пытались наши оппоненты показать какую-то картинку, попытаться надуть какую-то фальшивую ситуацию, - у них ничего не получится. Мы с вами видим эти вбросы, фейки, марши так называемые, которые проходят в районах, - вышли на 30 секунд, снялись с флагом и разбежались, причем количество людей - 2-3 человека", - сказал Балаба в субботу в эфире телеканала СТВ.

По его словам, сотрудники милиции реагируют на все эти проявления и будут реагировать дальше. "И в первую очередь мы предупреждаем о том, что так делать не нужно, что эти действия однозначно противозаконны, противоправны, - отметил Балаба. - Подразделения готовы к выполнению задач любого рода, связанных с защитой конституционного строя, с защитой и охраной общественного порядка, и мы выполним поставленные задачи".