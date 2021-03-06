Вучич ожидает возобновления диалога по непризнанному Косову в мае

БЕЛГРАД, 6 марта. /ТАСС/. Диалог между Белградом и Приштиной по вопросу самопровозглашенного Косова, как ожидается, возобновится в мае. Об этом заявил в субботу в телеобращении к нации по результатам заседания Совета безопасности страны президент Сербии Александар Вучич.

"Ожидаем возобновления диалога в начале мая. Мы будем готовы к диалогу, но все западное полушарие ожидает, что Сербия признает независимость Косова. Мы будем защищать наши национальные и государственные интересы и будем защищать то, что возможно", - сказал Вучич.

По словам сербского лидера, Сербия в предстоящем диалоге намерена "настаивать на соблюдении Брюссельских соглашений целиком, в том числе на создании Сообщества сербских муниципалитетов (ССМ)". "То, что договорено, должно быть исполнено", - подчеркнул президент.

Согласно Брюссельским соглашениям о нормализации отношений между Белградом и Приштиной, заключенным 19 апреля 2013 года, в Косове должно быть создано Сообщество сербских муниципалитетов - орган самоуправления сербов, живущих в непризнанной республике. Вучич неоднократно заявлял, что его страна выполнила свою часть Брюссельских соглашений, тогда как косовары только начали разрабатывать устав ССМ, а затем приостановили этот процесс.

Ранее на тот момент лидер непризнанного Косова Хашим Тачи заявил, что не позволит создать в самопровозглашенном образовании ССМ, предусмотренное Брюссельскими соглашениями. По его словам, условия изменились, он не может позволить этого взамен на визовую либерализацию с Евросоюзом. Тачи заявил, что создание ССМ приведет к появлению "второй Республики Сербской". В то же время, по его словам, Косово может объединиться с Албанией.