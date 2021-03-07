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Генсек ООН осудил нападение на мирных жителей Могадишо

Ранее в результате взрыва погибли 20 человек, еще 30 пострадали

ТАСС, 7 марта. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил нападение на мирных жителей, произошедшее 5 марта в Могадишо. Об этом говорится в заявлении, распространенном в субботу официальным представителем генерального секретаря Стефаном Дюжарриком.

"Генеральный секретарь решительно осуждает террористическую атаку, произошедшую в Могадишо вчера", - говорится в заявлении. Генеральный секретарь также выразил соболезнования семьям погибших и вновь заявил о полной поддержке и солидарности ООН с правительством и народом Сомали перед лицом подобных преступлений.

В пятницу двигавшийся на высокой скорости автомобиль взорвался у ресторана в Могадишо, недалеко от городской тюрьмы. По данным местных медицинских работников, в результате взрыва погибли по меньшей мере 20 человек, 30 пострадали.

Теги
СомалиГутерриш, Антониу
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