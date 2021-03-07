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МИД КНР: Китай не видит в Европе системного соперника и готов развивать сотрудничество

ПЕКИН, 7 марта. /ТАСС/. Власти КНР не видят системного соперника в лице Евросоюза и готовы развивать двустороннее партнерство на основе взаимной выгоды. Об этом в воскресенье на ежегодной пресс-конференции на полях сессии Всекитайского собрания народных представителей (высший законодательный орган) заявил член Госсовета, министр иностранных дел Ван И.

"Китай и Европу объединит широкий круг общих интересов. Взаимовыгодное сотрудничество было и остается лейтмотивом двусторонних отношений. Мы не являемся системными соперниками", - сказал он.

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