В Германии перечислили недостатки российской армии

БЕРЛИН, 7 марта. /ТАСС/. Министерство обороны ФРГ в докладе для внутреннего пользования выразило тревогу в связи с якобы растущей угрозой со стороны России и Китая и расширением их военных возможностей. Об этом сообщила в воскресенье газета Welt am Sonntag со ссылкой на имеющийся в ее распоряжении документ.

Военных экспертов Германии беспокоят, в частности, внедрение Россией "высокоточных гиперзвуковых ракет дальнего радиуса действия, которые едва ли можно перехватить", и "приоритетная модернизация ядерного потенциала". По оценке Минобороны ФРГ, сейчас Москва обладает примерно 6 375 атомными боеголовками.

Как считают в ведомстве, 840 тыс. российских военнослужащих очень хорошо подготовлены и могут быть быстро перемещены. "Традиционные российские вооруженные силы способны добиться превосходства на определенной территории за ограниченный период времени", - говорится в докладе. В то же время эксперты Минобороны ФРГ полагают, что у армии РФ есть и недостатки. Это, по их оценке, прежде всего нехватка ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и "ограниченные возможности по проведению длительных военно-морских операций в мировых масштабах".

Между тем, в подготовленном российским Минобороны сборнике "Основные итоги деятельности Вооруженных сил РФ в 2012-2020 годах" указывается, что армия получила с 2012 года более 900 БПЛА.

В германском докладе также выражается мнение, что Россия преследует цель "дестабилизации и ослабления НАТО".

Оценка "китайской угрозы"

При этом Минобороны ФРГ считает, что "Китай все больше превосходит Россию по масштабам глобального влияния, в том числе в плане продаж вооружений и военной кооперации". По оценке ведомства, армия КНР насчитывает около 2 млн человек, располагает примерно 6 850 танками и 1 600 истребителями, а также "самым крупным в мире ракетным потенциалом", к которому относятся и гиперзвуковые ракеты. К тому же Пекин систематически расширяет свой ядерный арсенал и уже обладает широким набором ударных БПЛА, утверждают в Минобороны. Там также напомнили о том, что КНР все активнее действует в космосе.

К недостаткам китайской армии германские эксперты относят недостаточную профессиональную подготовку военных кадров и слабую координацию между флотом и военно-воздушными силами.

На Западе неоднократно звучат заявления о растущей угрозе со стороны РФ и КНР. В то же время в Москве, напротив, отмечают, что происходит постоянное наращивание военной активности НАТО в непосредственной близости от российских рубежей.