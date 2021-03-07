СМИ: аравийская коалиция перехватила 10 заминированных беспилотников йеменских мятежников

КАИР, 7 марта. /ТАСС/. Возглавляемая Эр-Риядом аравийская коалиция перехватила и уничтожила в воскресенье 10 заминированных беспилотных летательных аппаратов, запущенных мятежниками-хуситами из йеменского движения "Ансар Аллах". Об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на заявление альянса.

В частности, как указали в коалиции, за несколько часов расчеты ПВО сбили 10 беспилотников, мишенями которых являлись "гражданские лица и объекты" в Саудовской Аравии. В ее командовании также указали, что "принимают все оперативные меры для защиты мирных жителей и гражданских объектов в соответствии с международным гуманитарным правом".

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и вооруженными формированиями хуситов. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в страну в марте 2015 года коалиции во главе с Саудовской Аравией. Продолжающийся свыше шести лет конфликт привел к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире. По данным ООН, более 24 млн йеменцев - примерно 80% населения страны - нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренне перемещенных лиц превышает 3 млн.

Хуситы систематически осуществляют воздушные атаки, главной целью которых остается Саудовская Аравия, однако в последнее время они значительно нарастили масштабы и периодичность подобных нападений. 28 февраля официальный представитель ВС мятежников генерал Яхья Сариа заявил, что силы "Ансар Аллах" провели операцию "в тылу" королевства, задействовав баллистическую ракету и 15 беспилотников. В альянсе в свою очередь сообщили, что перехватили ракету и шесть аппаратов.