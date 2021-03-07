Четырех участников встречи оппозиции в Минске отправили под арест за сопротивление милиции

МИНСК, 7 марта. /ТАСС/. Четырех участников студенческой конференции, проходящих по делу о сопротивлении сотрудникам белорусской милиции, суды Минска приговорили к административным арестам на срок до 15 суток. Об этом в воскресенье сообщили в Координационном совете белорусской оппозиции.

"В воскресенье судили студентов в судах Октябрьского и Центрального районов Минска. Владиславу Калькову, Софье Моргуновой, Станиславу Сенюкевич дали по 15 суток. Кристина Мироненко получила 14 суток, - говорится в сообщении в телеграм-канале. - Всех студентов осудили за неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица государственного органа, ст. 24.3".

После вынесения решения представители защиты объявили о намерение добиваться его отмены. Кроме того, в правозащитном центре "Весна" (не зарегистрирован властями Белоруссии) сообщили, что заседания проходили в закрытом режиме, информацию о них суд не распространял.

В пятницу представители силовых структур Белоруссии задержали в Минске более 30 участников учредительной конференции "Лиги студенческих объединений", входящей в состав организации "Свободный профсоюз белорусский". Также задержали двух участников Координационного совета Андрея Егорова и Виталия Рымашевского, которых позже, как и большинство участников встречи, освободили.