Коалиция объявила о проведении воздушной операции против йеменских мятежников

КАИР, 7 марта. /ТАСС/. Возглавляемая Эр-Риядом аравийская коалиция начала в воскресенье воздушную спецоперацию против мятежников-хуситов из йеменского движения "Ансар Аллах" и их лидеров. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia со ссылкой на заявление альянса.

"Коалиция приступила к проведению специальной военной операции посредством нанесения воздушных ударов по террористам-хуситам, - отмечается в документе. - Она нацелена против их боевого потенциала в Сане и ряде провинций". В коммюнике также указывается, что альянс рассматривает удары мятежников по гражданским лицам и объектам в качестве красной черты. "Мы привлечем к ответственности главарей этой террористической структуры, которая не оставляет попыток атаковать их, - говорится в заявлении. - Спецоперация проводится в соответствии с международным гуманитарным правом и его общепризнанными нормами".

Как передает телеканал Al Mayadeen, ранее по столице Йемена было нанесено как минимум семь авиаударов. О последствиях налетов информации пока не поступало. Ранее в воскресенье коалиция сообщила, что перехватила 10 заминированных беспилотников хуситов, которые были направлены на цели в Саудовской Аравии.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и вооруженными формированиями мятежников. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в страну в марте 2015 года коалиции во главе с Саудовской Аравией. Продолжающийся свыше шести лет конфликт привел к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире. По данным ООН, более 24 млн йеменцев - примерно 80% населения страны - нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренне перемещенных лиц превышает 3 млн.

Хуситы систематически осуществляют воздушные атаки, главной целью которых остается Саудовская Аравия, однако в последнее время они значительно нарастили масштабы и периодичность подобных нападений. 28 февраля официальный представитель ВС мятежников генерал Яхья Сариа заявил, что силы "Ансар Аллах" провели операцию "в тылу" королевства, задействовав баллистическую ракету и 15 беспилотников. В альянсе, в свою очередь, сообщили, что перехватили ракету и шесть таких аппаратов.