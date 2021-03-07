В Праге разрешенные акции против мер из-за коронавируса переросли в несанкционированные

ПРАГА, 7 марта. /ТАСС/. Организаторы разрешенных властями в воскресенье на Староместской и Вацлавской площадях в центре Праги митингов протеста против действующих в Чехии жестких социальных ограничений из-за распространения коронавируса были вынуждены их распустить в связи с несоблюдением участниками установленных правил санитарно-эпидемической безопасности, в том числе категорического отказа выполнить требование полиции надеть обязательные в общественных местах респираторы. За противодействие властям были задержаны 17 наиболее агрессивных демонстрантов, среди которых независимый депутат нижней палаты парламента республики Лубомир Волны, передает корреспондент ТАСС.

Затем примерно 150 митингующих, скандируя оскорбительные для правительства лозунги, двинулись по центральным улицам чешской столицы и вернулись на Староместскую площадь, где попытались провести несанкционированный митинг. Через несколько минут после начала он был распущен мэрией Праги. Отдельные группы его участников решили продолжить шествие по центру города. Их действия контролирует полиция. К обеспечению порядка привлечен спецназ. Серьезных инцидентов зафиксировано не было.

Общее число участников акций протеста, согласно полиции, составило около 200 человек. Среди них находились футбольные фанаты. На плакатах и транспарантах содержались, в частности, следующие надписи: "Предатель родины Бабиш (премьер-министр Чехии), оставь нашу страну в покое!", "Лучше умереть, чем вести подобную смерти жизнь!", "Мы хотим играть в футбол!". Часто скандировались призывы к немедленной отставке правительства, на которое возлагалась полная ответственность за резкое ухудшение эпидемической ситуации в стране.

Ограничения и ситуация с коронавирусом

В Чехии, на территории которой быстро распространяются новые штаммы коронавируса, эпидемическая обстановка остается наиболее сложной в Евросоюзе. В стране, население которой составляют 10,46 млн граждан, ощущается острый недостаток вакцин. За прошедшие сутки в республике зарегистрировали 9 066 случаев заражения вирусом. С 1 марта 2020 года, когда Минздрав объявил о выявлении инфекции на национальной территории, с диагнозом COVID-19 умерли 21 717 жителей страны. За последние 24 часа также резко возросло общее количество пациентов с коронавирусной инфекцией - с 164 186 до 168 405.

Правительство Чехии из-за ухудшающейся в республике эпидемической обстановки с понедельника на три недели ограничило передвижение жителей границами районов проживания. Встречи родственников, которые раздельно проживают на территории одного административного района, разрешены исключительно в неотложных ситуациях. Власти закрыли детские сады, а также перевели на дистанционное обучение учеников первых и вторых классов начальных школ. Со среды предприятия проводят тестирование сотрудников на коронавирус. Проходить тесты необходимо раз в неделю.

Вакцинация

В республике 27 декабря 2020 года началась вакцинация от коронавируса. Ее прошли 818 450 жителей. В страну поступают вакцины производства американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, американской фирмы Moderna, а также британско-шведской компании AstraZeneca.

Государственный институт по контролю за лекарственными препаратами, являющийся национальным фармацевтическим регулятором Чехии, в понедельник приступил к изучению документации российской вакцины "Спутник V". Власти республики выражают заинтересованность в ее скорейшей регистрации для применения в Евросоюзе.