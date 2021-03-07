Франция и НАТО. Эпохи меняются, проблемы остаются

55 лет назад, 7 марта 1966 года, руководитель французской дипломатии Морис Кув де Мюрвиль передал через американского посла в Париже Чарльза Болена личное послание президента республики Шарля де Голля главе Белого дома. В своем письме французский лидер уведомил Линдона Джонсона о предстоящем выходе страны из военной структуры НАТО.

"Франция полагает, что перемены, произошедшие после 1949 года в Европе, Азии и остальном мире, равно как эволюция ее собственной ситуации и ее вооруженных сил, более не оправдывают решения военного характера, принятые в период заключения альянса", - пояснял генерал де Голль коллеге, находившемуся по другую сторону Атлантики.

Мотивы генерала

Республика выразила тогда намерение вернуться к полномасштабному восстановлению своего суверенитета. Препятствие на пути к этому генерал видел прежде всего в присутствии в стране военных сил союзников и использовании ими ее воздушного пространства. Он информировал о решении Парижа не предоставлять более свои силы в распоряжение НАТО.

Создание альянса в апреле 1949 года, напоминают французские историки, состоялось в период, когда де Голль, покинувший к тому времени государственные посты, не имел возможности влиять на развитие событий. Вскоре после возвращения к власти в 1958 году он заявил на совещании с политическими и военными руководителями страны, что ее место в альянсе должно быть пересмотрено.

Вашингтон, констатировал генерал, обладает в альянсе абсолютной властью, и Париж отстранен от разработки планов верховного командования. Он отказывался поддержать намерение США разместить в Европе новые арсеналы вооружений, поскольку Франция не обладала в НАТО правом голоса в ядерных вопросах.

Новая концепция развития

Первоначально намечая уход из военной структуры блока к 20-й годовщине его создания, де Голль решил не дожидаться весны 1969 года и ускорил события. Вслед за посланием Джонсону Париж подробно изложил 14 партнерам по НАТО свои мотивы. Две недели спустя Франция в новом меморандуме уведомила, что выведет свои войска в Германии из подчинения альянса, выйдет из его штабов и закроет базы США на собственной территории. Месяцем позже союзники получили новые правила, касающиеся пролета авиации над Францией.

К 1 июля 1966 года французские силы, расквартированные в Германии, были выведены из подчинения НАТО. К 1 апреля 1967 года тысячи американских военных и гражданских служащих покинули территорию Франции.

Принятое в разгар холодной войны, это решение получило огромный резонанс, как того и желал генерал. Вернувшись к власти в конце 1950-х, он выдвинул новую концепцию развития континента: "Мы видим Европу от Атлантики до Урала, объединяющуюся не посредством наднациональных институтов, а путем сотрудничества государств".

Политика "пустующего кресла"

В период пребывания де Голля у власти с 1958 по 1969 год Париж придерживался в контактах с западными союзниками политики "пустующего кресла". Ярким примером стал разрыв страны с натовским командованием. Соотечественникам генерал обещал приложить все силы, чтобы они "не оказались втянутыми в войну, к которой не имеют никакого отношения".

В июне 1966 года, спустя три месяца после выхода Франции из объединенного командования альянса, де Голль посетил СССР с почти двухнедельным визитом. Раскрывая в беседе с советским послом Сергеем Виноградовым свой подход к отношениям с великими державами, он пояснял, что Франция желает быть сильной, чтобы быть независимой и говорить на равных и с Москвой, и с Вашингтоном. Как свидетельствовал специалист по послевоенной истории Европы академик Морис Вайс, для де Голля СССР, который он никогда не переставал называть Россией, был важен с точки зрения как стратегических, так и цивилизационных вопросов.

Союзники в двух мировых войнах

Генерал считал неразумной конфронтацию блоков. "Его визит в Москву позволил начать реализацию крупных проектов сотрудничества во многих областях, их эффект ощущается до сих пор", - отмечал соратник де Голля и один из его преемников во главе Пятой республики Жак Ширак. Основатель движения "Свободная Франция", по словам его племянника Бернара де Голля, никогда не забывал, что Москва и Париж были союзниками в обеих мировых войнах, и подходил к двусторонним отношениям с особым вниманием.

"Америка стремится доминировать над Европой, равно как над Латинской Америкой и Юго-Восточной Азией", - предупреждал генерал. По мнению историка и писателя Николя Бонналя, де Голль критиковал Вашингтон с позиций, схожих с сегодняшними позициями стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР). Как считает исследователь, оппозиция де Голля курсу Вашингтона позволяет понять, почему ему пришлось столкнуться с первой "оранжевой революцией" в мае 1968 года. Президент, чье правление ознаменовалось выдворением НАТО из страны, ушел в отставку в апреле 1969 года - менее чем через год после вспышки кризиса, начавшегося в Париже со студенческих выступлений под леворадикальными лозунгами.

Эпохи и проблемы

Меняются эпохи, но лидерам часто приходится сталкиваться с одними и теми же проблемами, констатирует французский военный специалист Жан-Ив Лозье. Многие во Франции, как и этот эксперт, считают ошибкой принятое Парижем в 2009 году решение о возвращении в военное командование НАТО.

Задолго до терактов, совершенных исламистами в Париже в ноябре 2015 года, партия "Республиканцы", играющая на правом фланге ведущую роль, призывала заключить союз с Москвой в войне против терроризма. "Вместо этого было решено вступить в противостояние с Россией, навязать ей санкции, отстранить от участия в "Большой восьмерке", - констатировал бывший премьер-министр Франсуа Фийон. "Можно ли сражаться бок о бок с россиянами, в то время как мы навязываем им санкции? - задавал вопрос он. - Ответ очевиден: нет".

"Утверждение, будто наше влияние в результате укрепится, расходится с реальностью, - убеждена лидер французского Национального объединения Марин Ле Пен. - Чем больше Франция станет погружаться в структуры альянса, тем меньше ее будет слышно". В свою очередь лидер левой партии "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон предостерег, что курс в поддержку НАТО ведет к "подчинению безрассудной политике США". "Сегодня необходимо не равнение на альянс, а подтверждение нового суверенитета республики на мировой арене", - полагает он.

Мнение многих представителей политического класса о НАТО разделяют исследователи. Так, директор парижского Института международных и стратегических отношений (IRIS) Паскаль Бонифас напомнил изречение советского академика Георгия Арбатова, говорившего в 1987 году западным собеседникам: "Советский Союз окажет вам самую ужасную услугу, лишив вас врага". По мнению ведущего французского специалиста в области геополитики, ученый "недооценил необычайную способность альянса создавать себе врагов, чтобы продлить собственное существование".

Разрушать или строить мосты?

"Каких отношений мы хотим с россиянами? - задавал вопрос в своей книге "Революция" (2016) Эмманюэль Макрон, готовясь пять лет назад баллотироваться в президенты республики. - Хотим ли мы и далее жить в атмосфере конфликта в духе холодной войны?"

В своей программе он высказался тогда за "интенсивный и откровенный диалог" с Россией. "То, как видят мир россияне, не полностью соответствует нашему видению, и мы должны отдавать себе в этом отчет, - заявил политик. - Но мы совершим ошибку, если разрушим мосты с этой великой державой Восточной Европы вместе того, чтобы выстроить долговременные отношения".

Эволюция альянса в последние годы побудила его уже на посту президента к констатации "смерти мозга НАТО". К такой оценке, высказанной им впервые в ноябре 2019 года, Макрон неоднократно возвращался и впоследствии. "Я не сожалею о том, что устранил двусмысленность, - подчеркивал он. - На фоне современных вызовов было бы безответственным обсуждать лишь финансовые и технические аспекты".

Во Франции убеждены в необходимости глубокой реформы Североатлантического альянса. Но предложения его генерального секретаря Йенса Столтенберга не устраивают Париж. Согласно французским источникам, проект Столтенберга предполагает, в частности, более активное участие партнеров в операциях альянса, даже если они неприемлемы для них по политическим причинам. У Парижа это вызывает несогласие.

Саммит, на котором будет рассматриваться реформа НАТО, планируется в 2021 году. Услышат ли Францию в альянсе?

Дмитрий Горохов