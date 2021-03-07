Папа Римский провел единственное массовое мероприятие в ходе поездки в Ирак

ЭРБИЛЬ /Ирак/, 7 марта. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Папа Римский Франциск провел единственное в ходе своей апостольской поездки в Ирак массовое мероприятие. Понтифик возглавил в воскресенье мессу на стадионе города Эрбиля, на котором, по данным службы печати Святого престола, присутствовали 10 тыс. человек.

По другим данным, участников, тепло приветствовавших понтифика, могло быть больше. Рассчитанный на 30 тыс. мест стадион был достаточно заполнен, отмечает корреспондент ТАСС. При этом правила по недопущению распространения коронавируса, которые строго действуют в Европе, в Эрбиле не соблюдались. Большинство людей не надевало масок и не соблюдало никакой дистанции. В масках были только сотрудники служб обеспечения правопорядка, обслуживающий персонал и добровольцы.

"В эти дни, проведенные рядом с вами, я слышал голоса, полные боли и страха, но я слышал и голоса надежды и умиротворения. Ирак навсегда останется в моем сердце. Прошу вас, братья и сестры, работать вместе во имя мирного будущего и процветания для всех", - сказал понтифик по завершении службы.

В Эрбиле Папу Франциска приветствовали дети и подростки в национальных костюмах, он также встретился с руководством автономного Иракского Курдистана. Именно в Эрбиле нашли прибежище более полумиллиона живущих на севере страны иракцев, бежавших от наступления террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Как сообщила служба печати Святого престола, перед отъездом понтифик встретился с отцом курдского мальчика Айлана Курди, погибшего в 2015 году в возрасте трех лет вместе с матерью и братом. Он утонул в Средиземном море при попытке бежать из Сирии, его тело было обнаружено на побережье вблизи турецкого Бодрума.

Франциск в воскресенье побывал также на выжженной экстремистами земле. Он произнес молитву за жертв войн и терроризма в до сих пор полуразрушенном Мосуле и встретился с представителями христианских общин в Бахдиде (Каракоше). 8 марта глава Римско-католической церкви вылетит из Багдада в Рим.