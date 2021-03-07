Протурецкие боевики в Сирии задержали более 50 протестующих мирных граждан

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Массовые митинги против боевиков протурецких бандформирований прошли в нескольких населенных пунктах сирийских провинций Идлиб и Алеппо, в ответ боевики задержали более 50 мирных граждан. Об этом сообщил в воскресенье заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Александр Карпов.

"В городе Идлиб более 500 граждан вышли на массовую акцию против преступной деятельности боевиков "Хайят Тахрир аш-Шам" (одно из названий запрещенной в РФ организации "Джебхат ан-Нусра"). В населенных пунктах Джедрая, Бехун и Кансафра провинции Идлиб, а также Суран и Кафра провинции Алеппо прошли массовые митинги с призывом обеспечить доступ мирных жителей к товарам первой необходимости. Все акции протеста были пресечены боевиками протурецких бандформирований, задержано более 50 мирных граждан", - сказал Карпов.

Он пояснил, что протестные настроения мирных жителей против бесчинств со стороны незаконных вооруженных формирований растут на фоне гуманитарного кризиса на подконтрольной вооруженным силам Турции территории.

"Хайят Тахрир аш-Шам" представляет собой коалицию исламистских группировок, возглавляемую боевиками "Джебхат ан-Нусры". Создана 28 января 2017 года. Группировка насчитывает до 20 тыс. боевиков, контролирующих большую часть сирийской провинции Идлиб.