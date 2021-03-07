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Кризис в Сирии

Боевики на подконтрольной Турции территории Сирии ранили четырех мирных жителей

Они также обстреляли из реактивной системы залпового огня электростанцию

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Боевики открыли огонь с подконтрольной Турции территории Сирии, ранив четырех мирных жителей, а также обстреляли из реактивной системы залпового огня электростанцию. Об этом сообщил в воскресенье заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Александр Карпов.

"В районе Амуда (25 км западнее Камышлы) в результате обстрела из стрелкового оружия с территории, подконтрольной вооруженным силам Турции, получили ранения четверо мирных жителей, проводивших сельскохозяйственные работы", - сказал Карпов.

Также боевики обстреляли из реактивной системы залпового огня электростанцию, расположенную в двух километрах северо-западнее Джуб-эс-Сафа. Они разместились в непосредственной близости к позициям турецких подразделений в 2,5 км западнее населенного пункта Эль-Баб.

По словам Карпова, в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 30 обстрелов со стороны позиций террористической группировки "Джебхат-ан-Нусра"(запрещена в РФ).

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СирияТурцияКризис в Сирии
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