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Хуситы заявили, что запустили по Саудовской Аравии восемь ракет и 14 беспилотников

Официальный представитель ВС мятежников Яхья Сариа сообщил, что ударам были подвергнуты объекты Saudi Aramco в порту Рас-Танура

КАИР, 7 марта. /ТАСС/. Мятежное движение "Ансар Аллах" (хуситы) атаковало в воскресенье территорию Саудовской Аравии при помощи восьми баллистических ракет и 14 заминированных беспилотников. Об этом, как передает телеканал Almasirah, заявил официальный представитель ВС мятежников бригадный генерал Яхья Сариа.

По его словам, ударам были подвергнуты объекты саудовской нефтяной компании Saudi Aramco в порту Рас-Танура, а также другие "военные цели" в районе Даммама и провинциях Асир и Джизан. Сариа также указал, что эти обстрелы стали шестой по счету "операцией сдерживания".

"Она проведена в рамках нашего естественного и законного права отвечать на эскалацию со стороны агрессора и его удушающую блокаду [Йемена]", - сказал он.

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Саудовская Аравия
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