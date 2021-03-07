Хуситы заявили, что запустили по Саудовской Аравии восемь ракет и 14 беспилотников

КАИР, 7 марта. /ТАСС/. Мятежное движение "Ансар Аллах" (хуситы) атаковало в воскресенье территорию Саудовской Аравии при помощи восьми баллистических ракет и 14 заминированных беспилотников. Об этом, как передает телеканал Almasirah, заявил официальный представитель ВС мятежников бригадный генерал Яхья Сариа.

По его словам, ударам были подвергнуты объекты саудовской нефтяной компании Saudi Aramco в порту Рас-Танура, а также другие "военные цели" в районе Даммама и провинциях Асир и Джизан. Сариа также указал, что эти обстрелы стали шестой по счету "операцией сдерживания".

"Она проведена в рамках нашего естественного и законного права отвечать на эскалацию со стороны агрессора и его удушающую блокаду [Йемена]", - сказал он.