В Белоруссии с августа зафиксировали более 2,5 тыс. преступлений, связанных с протестами

МИНСК, 7 марта. /ТАСС/. Правоохранительные органы Белоруссии после состоявшихся в августе минувшего года президентских выборов зарегистрировали более 2,5 тыс. преступлений, связанных с протестной деятельностью, установлены 800 причастных к ним лиц. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел страны Геннадий Казакевич в эфире телеканала "Беларусь-1" в воскресенье.

"Если мы говорим про преступления, связанные с протестной активностью, всего с августа прошлого года их уже более 2,5 тыс., - сказал замминистра. - Причем мы говорим не только о массовых беспорядках, мы говорим и о повреждениях имущества, умышленном уничтожении либо повреждении, мы говорим о хулиганстве, об оскорблении, клевете, угрозах либо насилии в отношении сотрудников милиции, не только сотрудников милиции".

Казакевич проинформировал, что правоохранительные органы установили уже более 800 лиц, причастных к преступлениям, связанным с протестами. "К сожалению, мы столкнулись с явной угрозой и явной агрессией. Соответственно, защищая общественный порядок, мы уже в более чем 800 случаях установили лиц, причастных к этим так называемым протестным преступлениям", - сказал Казакевич.

Он также сообщил, что более 1 тыс. противоправных действий были совершены в отношении сотрудников милиции или внутренних войск. По его словам, 70% таких правонарушений осуществляются с использованием интернета (угрозы, оскорбления, клевета). Замминистра подчеркнул, что милиция найдет и накажет каждого гражданина, который совершает подобные преступления.