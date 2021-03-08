Лидер демократов в заксобрании Нью-Йорка призвала губернатора уйти в отставку

НЬЮ-ЙОРК, 8 марта. /ТАСС/. Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо должен уйти в отставку в свете скандалов, которые развернулись вокруг него. Об этом в воскресенье заявила однопартиец Куомо, лидер демократического большинства в верхней палате заксобрания штата Андреа Стюарт-Казинс.

"Нью-Йорк все еще находится в разгаре пандемии и сталкивается с ее влиянием на социальную, здравоохранительную и экономическую сферы. Нам нужно управлять без каждодневных отвлекающих факторов. Во благо штата Нью-Йорк губернатор Куомо должен подать в отставку", - приводит ее слова телекомпания NBC.

В субботу бывшая сотрудница администрации штата Нью-Йорк, 35-летняя Анна Лисс обвинила Куомо в неподобающем поведении. Ранее две бывшие подчиненные губернатора - Шарлотта Беннет и Линдси Бойлан - утверждали, что подверглись сексуальным домогательствам с его стороны. Еще одна женщина, не являвшаяся его подчиненной, - Анна Рух - также обвинила губернатора в неподобающем поведении. Куомо в среду принес извинения в свете обвинений. По его словам, он понимает, что "вел себя таким образом, что другим людям было некомфортно". При этом Куомо заявил, что не планирует уходить в отставку.

Это уже не первый скандал за последние месяцы, в котором оказался замешан губернатор. Ранее федеральные власти США и прокуратура Бруклина начали расследование в отношении администрации Куомо, подозреваемой в сокрытии истинного числа умерших от последствий заражения новым коронавирусом в домах престарелых штата весной и летом прошлого года.