Хуситы подвергли Саудовскую Аравию массированным ударам

КАИР, 8 марта. /ТАСС/. Мятежное движение "Ансар Аллах" (хуситы) подвергло в воскресенье территорию Саудовской Аравии, в том числе объекты саудовской нефтяной компании Saudi Aramco, массированным обстрелам баллистическими ракетами и заминированными беспилотниками. Об этом, как передавал телеканал Al Masirah, заявил официальный представитель ВС мятежников бригадный генерал Яхья Сариа.

"Ракетным расчетам и военно-воздушным силам удалось провести крупную наступательную операцию с использованием 14 беспилотных летательных аппаратов и восьми баллистических ракет", - указал он. По его словам, удар, в частности, был нанесен по инфраструктуре Saudi Aramco в Рас-Тануре, который является одним из крупнейших в мире портов для отгрузки нефти. Кроме того, отметил Сариа, были атакованы и другие "военные цели" в районе Даммама и провинциях Асир и Джизан.

Генерал также напомнил, что эти обстрелы стали шестой по счету "операцией сдерживания и баланса". "Она проведена в рамках нашего естественного и законного права отвечать на эскалацию со стороны агрессора и его удушающую блокаду [Йемена], - сказал он. - Саудовский режим должен знать, что эти болезненные операции не прекратятся, пока он продолжает агрессию и осаду нашей страны".

Как уточнил Сариа, в ударах были использованы десять беспилотных летательных аппаратов типа "Самад-3", четыре беспилотника "Касеф-2" (К-2), одна баллистическая ракета "Зульфикар" и семь ракет типа "Бадр".

Ответ королевства

На протяжении всего дня возглавляемая Эр-Риядом аравийская коалиция сообщала о перехватах заминированных беспилотников, количество которых, согласно ее заявлениям, к концу воскресенья достигло 12. К вечеру альянс также сообщил об уничтожении двух баллистических ракет.

В ответ на эти нападения командование коалиции объявило о начале спецоперации посредством нанесения воздушных ударов по хуситам, которая, как отмечалось, "нацелена против их боевого потенциала в Сане и ряде провинций". В коммюнике также указывалось, что альянс рассматривает удары мятежников по гражданским лицам и объектам в качестве красной черты. Там также содержалось обещание "привлечь к ответственности главарей этой террористической структуры, которая не оставляет попыток атаковать их".

Вслед за этим, как передавал телеканал Al Mayadeen, по столице Йемена было нанесено как минимум семь авиаударов. Сообщалось об уничтожении одного из расчетов ПВО хуситов в провинции Мариб.

Некоторое время назад официальный источник в министерстве энергетики королевства информировал о том, что один беспилотник был уничтожен в районе нефтехранилища Saudi Aramco в Рас-Тануре в (провинция Эш-Шаркия). Он был сбит, когда заходил на цель со стороны Персидского залива, не причинив никакого материального ущерба. В атаке никто не пострадал.

Кроме того, в ведомстве также сообщили, что обломки одной из перехваченных баллистических ракет упали недалеко от жилого района в городе Дахран, где проживают тысячи сотрудников Saudi Aramco и их семьи разных национальностей. Отмечалось, что нападение не привело ни к человеческим жертвам, ни к материальному ущербу, в том числе нефтяной инфраструктуре.

Обстановка в Йемене

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и вооруженными формированиями мятежников. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в страну в марте 2015 года коалиции во главе с Саудовской Аравией. Продолжающийся свыше шести лет конфликт привел к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире. По данным ООН, более 24 млн йеменцев - примерно 80% населения страны - нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренне перемещенных лиц превышает 3 млн.

Хуситы систематически осуществляют воздушные атаки, главной целью которых остается Саудовская Аравия, однако в последнее время они значительно нарастили масштабы и периодичность подобных нападений. 28 февраля Сариа заявил, что силы "Ансар Аллах" провели операцию "в тылу" королевства, задействовав баллистическую ракету и 15 беспилотников. В альянсе в свою очередь сообщили, что перехватили ракету и шесть таких аппаратов.