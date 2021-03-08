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СМИ: Байден намерен встретиться с премьером Японии в Белом доме в апреле

По данным портала Axios, переговоры могут сдвинуться на более поздний срок, их проведение зависит от успехов в борьбе с распространением коронавируса

ВАШИНГТОН, 8 марта. /ТАСС/. Президент США Джо Байден планирует провести очную встречу в Белом доме с премьер-министром Японии Ёсихидэ Сугой в апреле текущего года. Об этом сообщил в воскресенье информационный портал Axios со ссылкой на свои источники.

Таким образом, глава японского правительства станет первым иностранным лидером, с которым Байден встретится в своей официальной резиденции, отмечает Axios. При этом, по его данным, переговоры могут с апреля сдвинуться на более поздний срок, их проведение зависит от успехов в борьбе с распространением нового коронавируса. Как сообщает портал, встреча должна подчеркнуть важность американо-японского альянса, а также стать первой в череде визитов в США иностранных лидеров. Белый дом отказался комментировать информацию о возможном саммите лидеров двух стран.

Ранее Байден уже провел двустороннюю встречу в дистанционном формате с канадским премьер-министром Джастином Трюдо. Глава Белого дома планирует также встретиться в ближайшее время в таком же формате с лидерами Австралии, Индии и Японии.

В феврале 2009 года занимавший в то время пост премьера Японии Таро Асо также стал первым иностранным лидером, которого 44-й президент США Барак Обама принял в Белом доме.

Теги
ЯпонияСШАБайден, Джозеф (Джо)
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