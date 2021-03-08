Суд аннулировал приговоры экс-президенту Бразилии Луле да Силве

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 8 марта. /ТАСС/. Судья Федерального верховного суда Бразилии Эдсон Факин отменил приговоры по обвинению в коррупции, вынесенные в отношении экс-президента страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба высшей судебной инстанции южноамериканской республики.

Согласно решению Факина, рассматривавший указанные дела суд в Куритибе не был уполномочен делать это и теперь они должны быть пересмотрены судом Федерального округа. Данный вердикт отменяет запрет на участие бывшего главы государства в выборах.

Лула да Силва стал первым экс-президентом Бразилии, заключенным в тюрьму по итогам уголовного процесса по обвинениям в коррупции и отмывании денег. Впоследствии он был освобожден из-под стражи. Сам политик категорически отвергает все предъявленные ему обвинения, называя их политически мотивированными. Обвинительный вердикт Луле да Силве изначально был вынесен судьей Сержиу Мору, который затем занял пост министра юстиции и общественной безопасности. Многочисленные сторонники Лулы да Силвы, считающие своего лидера политическим узником, ставят под сомнение беспристрастность и законность действий Мору при рассмотрении дел бывшего главы государства.

Вердикт и последующее заключение под стражу поставили крест на планах политика баллотироваться на высший государственный пост. В итоге победу на состоявшихся в октябре 2018 года президентских выборах одержал ультраправый политик Жаир Болсонару, который через несколько дней после голосования пригласил Мору в свое правительство.