Parisien: спецслужбы выявили подельника террориста, обезглавившего учителя во Франции

ПАРИЖ, 9 марта. /ТАСС/. Французские следователи установили личность человека из Сирии, с которым общался радикальный исламист, обезглавивший школьного учителя в коммуне Конфлан-Сент-Онорин в октябре 2020 года. Об этом проинформировала в понедельник газета Le Parisien .

Последние сообщения перед тем, как его застрелили полицейские, 18-летний Абдуллах Анзоров писал в Instagram пользователю Dnevnik_71, которым оказался выходец из Таджикистана Фарук Шами. На своем сайте он выдает себя за независимого журналиста, который освещает деятельность боевиков незаконных вооруженных формирований в Сирии, однако, как отмечает издание, в действительности является активным участником террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" (одно из названий запрещенной в РФ организации "Джебхат ан-Нусра").

Мужчина обсуждал с Анзоровым тему религии, в то время как молодой человек рассказывал ему о желании поехать в Сирию, а позже - "вести джихад" во Франции. По данным ФБР США, которые получили французские следователи, Шами вел переписку, находясь в сирийской провинции Идлиб.

"Если расследования не позволяют на данном этапе выявить того, кто им управлял, то многочисленные контакты убийцы с радикальными исламистами в Сирии вызывают вопрос, почему не удалось выявить его радикализацию", - заключает газета.