В КНР заявили, что отдельные ученые пытаются дискредитировать работу экспертов ВОЗ в Ухане

ПЕКИН, 9 марта. /ТАСС/. Отдельные ученые предпринимают попытки дискредитировать итоги совместной работы миссии экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и китайских специалистов в Ухане по установлению источника происхождения коронавируса. Так официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь во вторник на брифинге прокомментировал публикацию американской газеты The Wall Street Journal о якобы намерении ВОЗ отказаться от публикации предварительного доклада по итогам работы миссии организации в КНР.

"Прежде всего хочу поправить вас - Китай и ВОЗ провели совместное исследование. Это было исследование, а не расследование. Упомянутое вами письмо экспертов преследует целью оклеветать Китай и ВОЗ", - сказал дипломат, отвечая на вопросы журналистов.

Как напомнил представитель МИД Китая, список экспертов миссии ВОЗ и программа их визита были сформированы этой международной организацией самостоятельно. По словам дипломата, правительство КНР предоставило всю необходимую помощь в организации визита специалистов ВОЗ в Ухань, а также передало им значительный объем информации.

"Их выводы отражают консенсус среди экспертов. Они объективны, опираются на научную основу и авторитетны. А ученые, которых вы упоминаете, политизируют проблему поиска источника происхождения коронавируса и извращают выводы миссии", - сказал Чжао Лицзянь. "Они раздувают вопрос о необходимости расследования, основываясь на презумпции виновности. Подобные действия не могут содействовать международному сотрудничеству в борьбе с пандемией", - резюмировал официальный представитель МИД КНР.

Первоначально краткую версию доклада ждали в феврале. 12 февраля генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус анонсировал появление обобщающего доклада в течение недели, а полного и окончательного документа - в ближайшие недели. Однако на брифинге 19 февраля официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис затруднилась назвать возможную дату публикации доклада. 5 марта эксперт ВОЗ по зоонозным инфекциям (передающимся человеку от животных) и продовольственной безопасности Питер Бен Эмбарек заявил о том, что доклад о работе экспертов в Китае будет опубликован после 14 марта.

4 марта газета The Wall Street Journal опубликовала статью, в которой говорилось о якобы намерении ВОЗ отказаться от публикации предварительного доклада по итогам работы миссии организации в КНР. Американское издание ссылалось на мнение 26 экспертов, изложенное ими в открытом письме. Эти ученые сочли основные выводы сотрудников миссии ВОЗ несостоятельными.

Миссия ВОЗ в Ухане

Эксперты ВОЗ прибыли в китайский Ухань для изучения происхождения коронавируса нового типа 14 января. После приезда они были помещены на двухнедельный карантин, во время которого проводили консультации по видеосвязи со своими китайскими коллегами. На итоговой пресс-конференции 9 февраля представители международной группы заявили, что какого-либо серьезного прорыва им достичь не удалось, однако в ходе совместной работы с коллегами из КНР они смогли определить основные гипотезы появления коронавируса. Наиболее вероятная версия, по словам специалистов, заключается в том, что вирус передался от диких животных через промежуточное звено.