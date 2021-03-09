Генштаб ВС Армении опроверг утверждения, что его глава планировал вывести армию на улицу

ЕРЕВАН, 9 марта. /ТАСС/. Начальник Генштаба ВС Армении Оник Гаспарян, который потребовал отставки премьер-министра Никола Пашиняна, не планировал вывести армию на улицу. Об этом говорится в опубликованном во вторник заявлении Генштаба ВС.

"Информация в СМИ о том, что начальник Генштаба ВС Оник Гаспарян якобы хотел вывести армию на улицу, но военные отказались выполнять этот приказ, является абсолютной ложью и манипуляцией", - говорится в заявлении Генштаба ВС.

Генштаб также заявил, что обратится в Генпрокуратуру с просьбой изучить такие публикации в СМИ.

Политический кризис в Армении начался после того, как 25 февраля глава Генштаба вооруженных сил республики и высший командный состав призвали к отставке премьера. Пашинян расценил это заявление как попытку военного переворота и уже дважды направлял президенту страны ходатайство об увольнении главы Генштаба. Оппозиция после начала кризиса в стране провела уже две встречи с президентом Арменом Саркисяном для обсуждения вопроса отставки Гаспаряна.