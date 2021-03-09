Маас: отпор РФ и КНР будет иметь ключевое значение для будущего альянса США и ЕС

ВАШИНГТОН, 9 марта. /ТАСС/. Оказание противодействия России и Китаю будет иметь ключевое значение для будущего трансатлантического альянса. Такое мнение выразил во вторник министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

"Как нам создать одинаковые правила игры с бросающим все больше вызовов и конфронтационно настроенным Китаем? И как нам взаимодействовать со все более агрессивной и репрессивной Россией? Ответы на данные вопросы будут иметь ключевое значение для будущего нашего альянса", - предположил глава МИД ФРГ, выступая на интернет-семинаре, организованном вашингтонским Институтом Брукингса.

В связи с этим Маас высказался за укрепление США и ЕС политической роли Организации Североатлантического договора (НАТО). "Укрепление политической роли НАТО будет важным шагом. Однако еще более важно взять на себя обязательства использовать единый подход. Для меня это означает давать отпор всякий раз, когда Россия, Китай или другие угрожают нашим безопасности, процветанию, демократии, правам человека и международному праву", - считает руководитель германского внешнеполитического ведомства.

Он также поддержал выдвинутую нынешним президентом США Джо Байденом идею созыва "саммита демократий" и призвал к формированию некоего альянса государств, выступающих за многосторонние действия. "За рубежом мы должны укрепить международное сотрудничество с другими демократиями. Предложенный президентом Байденом саммит демократий способен оживить наши узы. <...> Я присоединяюсь к своему французскому коллеге и другу Жан-Иву Ле Дриану, чтобы создать альянс за многосторонние действия - группу из десятков партнеров и стран-единомышленниц со всего мира - в целях защиты мирового порядка, основанного на правилах. Вместе мы стремимся решить, как сделать наши общества более устойчивыми и как защищать права человека в интернете и за его пределами", - сказал Маас.