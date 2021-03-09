Латвия с 17 марта возобновляет авиасообщение с третьими странами

РИГА, 9 марта. /ТАСС/. Правительство Латвии во вторник на заседании приняло решение о возобновлении с 17 марта авиасообщения с третьими странами, которое было запрещено с начала пандемии коронавируса, в том числе будут разрешены чартерные рейсы. Об этом сообщил министр сообщения (транспорта) республики Талис Линкайтс.

"После более чем годичного перерыва с 17 марта возобновятся полеты из и в третьи страны - такое решение сегодня вечером приняло правительство", - написал он в своем Twitter. При этом сохраняется условие о запрете на въезд в Латвию по несущественным причинам из третьих стран.

Минтранс Латвии ранее выступил с инициативой о возобновлении международных авиаперелетов в третьи страны, однако правительство на прошлой неделе отказалось включить этот вопрос в свою повестку. Министерство свое предложение мотивировало тем, что другие страны, в том числе Литва и Эстония, разрешают пассажирские перевозки в третьи страны и из них. Поэтому на практике жители Латвии ездят в третьи страны, используя возможности транзита через соседние государства.

Первый случай заражения коронавирусом в Латвии был зафиксирован 2 марта 2020 года, в стране выявлено 90 997 инфицированных, 1 705 человек умерли, на лечении в больницах находятся 767 пациентов. Вакцинация от коронавируса в республике началась 28 декабря прошлого года, с тех пор одну дозу препарата получили 65 776 человек, две - 18 038. Решением правительства с 9 ноября до 6 декабря прошлого года в стране был введен режим чрезвычайного положения, предусматривающий ряд ограничительных мер, который сначала был продлен до 11 января, позднее - до 7 февраля, а затем - до 6 апреля. Этот режим действовал в республике в связи с пандемией также с 13 марта до 9 июня 2020 года и включал приостановку всех международных пассажирских перевозок.

С 11 февраля по 6 апреля этого года также действует введенный правительством запрет на въезд в Латвию по несущественным причинам из всех стран ЕС, Европейской экономической зоны, Швейцарии и Великобритании.