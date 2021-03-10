Генсек НАТО опасается, что Афганистан может вновь стать прибежищем для террористов

НЬЮ-ЙОРК, 10 марта. /ТАСС/. Международные террористические группировки снова смогут свободно действовать на территории Афганистана, если международная коалиция слишком поспешно выведет войска из этой страны. Уверенность в этом выразил во вторник генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая на организованном Стэнфордским университетом виртуальном мероприятии.

"Мы так долго находимся в Афганистане главным образом для того, чтобы не дать стране снова стать прибежищем для международных террористов, где они планируют и готовят атаки против США и их союзников по НАТО", - отметил он. "Никто из союзников не хотел бы оставаться в Афганистане дольше, чем это необходимо. В то же время мы не станем уходить слишком рано, поскольку тогда мы рискуем тем, что Афганистан снова станет прибежищем для террористов", - подчеркнул Столтенберг. "Это трудная дилемма", - признал он.

Генсек НАТО призвал все входящие в альянс страны "к тщательной координации" дальнейших действий на этом направлении. По словам Столтенберга, все страны НАТО "поддерживают возобновление усилий администрации [нового президента США Джо] Байдена по поиску мирного решения в рамках переговорного процесса".

Ранее в этом месяце в Пентагоне заявили, что США пока не приняли окончательного решения по вопросу американского военного присутствия США в Афганистане. Как отметил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, начатый новой администрацией обзор продолжается.

29 февраля 2020 года предыдущее правительство США во главе с президентом Дональдом Трампом и радикальное движение "Талибан" (запрещено в России) подписали в Дохе мирное соглашение. Согласно договоренностям, Соединенные Штаты, их союзники и коалиция обязуются вывести в течение 14 месяцев все войска из Афганистана. Талибы в свою очередь гарантируют, что не станут использовать территорию Афганистана для действий, представляющих угрозу безопасности США и их союзников. Операция США в Афганистане продолжается с октября 2001 года, она стала самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. На ее пике в 2010-2013 годах численность западных сил в Афганистане превышала 150 тыс. человек. Основные боевые силы США и НАТО были выведены из Афганистана в 2014 году.

Действующее американское правительство ранее предупредило, что примет дальнейшие решения по Афганистану, в том числе по выводу американских войск из этой страны, после оценки того, как талибы выполняют условия мирных договоренностей.