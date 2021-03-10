CNN: в Нью-Йорке прокурор запросил данные о кредитовании компании Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 10 марта. /ТАСС/. Прокурор американского округа Нью-Йорк (находится в одноименном штате) Сайрус Вэнс в связи с проведением расследования запросил у фирмы Fortress Investment Management данные о кредите, который она выдала компании бывшего президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил во вторник телеканал СNN.

По словам его источников, аппарат Вэнса направил в указанную американскую фирму повестку с требованием предоставить документы, касающиеся выдачи кредита в размере $130 млн компании Trump Organization на строительство небоскреба в Чикаго (штат Иллинойс). Следователи, в частности, продолжают попытки выяснить, пыталась ли Trump Organization искусственно завышать стоимость своих активов с целью получения кредитов на более выгодных условиях. По сведениям телеканала, Вэнс направил запрос в прошлом году, однако ранее об этом не сообщалось.

Этот и ряд других кредитов Trump Organization получила в 2005 году. К 2012 году Fortress Investment Management списала компании Трампа долги примерно на $100 млн в рамках сделки. Вэнс, в частности, проверяет, представила ли Trump Organization надлежащую отчетность властям о данном списании, а также выплатила ли она в необходимом объеме налоги.

Вэнс с 2019 года добивался от американского подразделения базирующейся во Франции фирмы Mazars предоставления данных о налоговых отчислениях Трампа и Trump Organization. Прокурор подчеркивал, что ему нужно ознакомиться с указанными материалами в связи с проводящимся им разбирательством. Оно касается роли, которую якобы мог играть Трамп в выплате денег за молчание женщинам, утверждавшим, что вступали в прошлом в интимную связь с ним, а также возможных нарушений в налоговой и банковской сферах.

В феврале Вэнс получил доступ к указанным документам Mazars. Компания ранее готовила финансовую отчетность Трампа, членов его семьи, а также его бизнеса. Республиканец безуспешно пытался через суд прекратить начатое Вэнсом разбирательство.

Политические оппоненты Трампа еще со времен президентской гонки 2016 года в стране требуют от него опубликовать налоговые декларации. Республиканец под разными предлогами отказывается это сделать.