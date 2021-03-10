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Мадуро обвинил президента Колумбии в планах украсть венесуэльское вооружение

Президент Венесуэлы сообщил, что было зафиксировано более 600 случаев попытки подкупа местных чиновников со стороны колумбийской разведки

БОГОТА, 10 марта. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил своего колумбийского коллегу Ивана Дуке в планах украсть вооружение, принадлежащее венесуэльской армии. Соответствующее заявление он сделал во вторник во время выступления в Каракасе.

"Иван Дуке <...> ненавидит Венесуэлу и венесуэльцев. <...> Мы знаем их [колумбийские] планы по краже [венесуэльского] вооружения", - заявил Мадуро, выступление которого транслировалось по государственному телевидению.

Президент Венесуэлы добавил, что было зафиксировано более 600 случаев попытки подкупа местных чиновников со стороны колумбийской разведки.

Теги
Мадуро, НиколасКолумбияВенесуэла
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