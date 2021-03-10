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СМИ: суд Литвы рассмотрит дело о шпионаже двух граждан в пользу России

По данным агентства BNS, обвинения предъявлены руководителю организации русскоязычной молодежи "Ювенис" Алексею Грейчюсу, а также Миндаугасу Туникайтису, который в 2015 году баллотировался в совет самоуправления города Пагегяй

ВИЛЬНЮС, 10 марта. /ТАСС/. Клайпедский окружной суд приступит в среду к рассмотрению уголовного дела в отношении двух граждан Литвы, обвиняемых в шпионаже в пользу России. Если вина обвиняемых будет доказана, им грозит лишение свободы сроком от трех до 15 лет, сообщило агентство BNS.

По его информации, обвинения предъявлены руководителю организации русскоязычной молодежи "Ювенис" Алексею Грейчюсу, который в 2015 году баллотировался в городской совет Клайпеды по списку партии "Союз русских Литвы", а также Миндаугасу Туникайтису, который в том же году баллотировался в совет самоуправления города Пагегяй.

По утверждению прокуратуры, оба обвиняемых выполняли за финансовое вознаграждение поручения, направленные против безопасности республики. Эти поручения им якобы давал сотрудник Пограничного управления ФСБ РФ по Калининградской области, который использовал вымышленное имя.

Обвиняемые были задержаны в марте прошлого года, в их отношении избраны меры пресечения, не связанные с лишением свободы.

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