Против лидера белорусской оппозиционной партии возбудили уголовное дело

МИНСК, 10 марта. /ТАСС/. Уголовное дело за разглашение данных дознания возбуждено в отношении председателя белорусской Объединенной гражданской партии (ОГП) Николая Козлова. Об этом говорится в сообщении Координационного совета белорусской оппозиции, опубликованном в среду в его Telegram-канале.

"Против главы Объединенной гражданской партии Николая Козлова возбуждено уголовное дело по 407-й статье УК об умышленном разглашении данных дознания, предварительного следствия или закрытого судебного заседания", - отмечается в сообщении.

В совете напомнили, что Козлов трижды отказался дать подписку о неразглашении после допросов в Следственном комитете, используя свое законное право и ссылаясь на статью 27 Конституции Белоруссии ("Никто не должен принуждаться к даче показаний и объяснений против самого себя, членов своей семьи, близких родственников"). "За отказ подписывать документ о неразглашении 18 февраля Николай получил административное наказание в виде 15 суток", - отметили в оппозиционном совете. По делу о создании Координационного совета белорусской оппозиции Козлов проходит в качестве свидетеля как член совета.

По данным представителей ОГП, их лидер находится на свободе. В соответствии со ст. 407 УК Белоруссии Козлову грозит штраф или арест. 1 марта в партии сообщили, что Козлов был задержан и помещен в Центр изоляции правонарушителей.

Создание Координационного совета инициировала 14 августа экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская. Она не признала объявленные ЦИК результаты голосования, в соответствии с которыми победу на выборах президента одержал действующий глава страны Александр Лукашенко с 80,10% голосов, а она заняла второе место, набрав 10,12%. В штабе объединенной оппозиции сообщали, что задачей КС будет обеспечение передачи власти. Позже совет избрал президиум в составе семи человек.

В августе Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело по факту создания Координационного совета. Тогда речь шла о публичных призывах к захвату государственной власти или к совершению с помощью СМИ или интернета действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности. 21 декабря Генпрокуратура дополнительно возбудила в отношении членов президиума совета уголовные дела по ч. 1 ст. 361-1 ("Создание экстремистского формирования") и по ч. 1 ст. 357 ("Заговор с целью захвата государственной власти").