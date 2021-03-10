В Верховном суде Украины обжаловали указ Зеленского о закрытии оппозиционных каналов

КИЕВ, 10 марта. /ТАСС/. Кассационный административный суд в составе Верховного суда Украины постановил открыть еще три производства по делам об обжаловании указа президента Владимира Зеленского о введении в действие решения Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) о закрытии телеканалов "112 Украина", "NewsOne, ZIK. Об этом сообщила пресс-служба Верховного суда.

По ее данным, такие решения суд вынес 9 марта. Так, открыто производство по иску ООО "ТВ Выбор". Дело назначено к рассмотрению на 6 апреля. Также открыто производство по административному делу по иску депутата Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тараса Козака об отмене указа в части применения к нему санкций. Дело назначено к рассмотрению на 15:00 мск 6 апреля. Кроме того, открыто производство и назначено судебное заседание на 15:00 мск 19 апреля по рассмотрению дела по иску ООО "Телерадиокомпания "Новые коммуникации".

Зеленский ранее ввел в действие решение СНБО о применении к телеканалам "112 Украина", NewsOne и ZIK, а также к их владельцу - депутату Рады Тарасу Козаку - санкций сроком на пять лет. Санкции предполагают "аннулирование или приостановление лицензий и прекращение предоставления услуг по ретрансляции или распространению телепрограмм". Все три телеканала уже прекратили эфирное вещание. В отношении депутата введены ограничение права пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом, запрет торговых операций, приостановка исполнения экономических и финансовых обязательств, запрет на вывод капиталов за пределы Украины.