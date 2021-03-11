В ЛНР заявили об обстреле территории украинскими силовиками

ЛУГАНСК, 11 марта. /ТАСС/. Украинские силовики обстреляли район поселка Золотое-5 в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом в среду сообщил официальный представитель Народной милиции республики Яков Осадчий.

"По данным наблюдателей представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, с начала суток зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны ВСУ", - цитирует его Луганскинформцентр.

Осадчий уточнил, что украинские военнослужащие обстреляли район Золотого-5 из ручного противотанкового гранатомета, выпустив пять гранат, а также использовали стрелковое оружие. "Данный факт нарушения комплекса дополнительных мер боевиками ВСУ, свидетельствующий о неспособности украинского командования обеспечить соблюдение режима прекращения огня, в оперативном порядке доведен представителям украинской стороны в СЦКК", - сообщил Осадчий.

Он призвал доверять только официальным источникам силовых ведомств "с целью исключения распространения недостоверной информации" и отметил, что ВСУ вели обстрел не прицельно и не представляя опасности для мирных граждан и инфраструктуры населенного пункта.

В Донбассе с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, которые были согласованы участниками контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Дополнительные меры включают запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, на использование летательных аппаратов, запрет на ведение огня и размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах. Одним из главных пунктов соглашения является применение дисциплинарных мер за нарушение режима тишины, а ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в случае прямого приказа командования.