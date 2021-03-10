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Киев анонсировал встречу советников лидеров "нормандской четверки" в ближайшее время

Она пройдет в формате видеоконференции

КИЕВ, 10 марта. /ТАСС/. Видеоконференция советников лидеров государств - участников "нормандского формата" (Германия, Россия, Украина, Франция) будет проведена в ближайшее время. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в среду на сайте президента Украины Владимира Зеленского.

"Андрей Ермак [руководитель офиса президента Украины] поблагодарил партнеров Украины из "нормандской четверки" - Францию и Германию - за их предложения и усилия в вопросе достижения мира в Донбассе. Он сообщил, что в ближайшее время состоится видеоконференция советников лидеров государств - участников нормандского формата, на которой будет обсуждаться урегулирование конфликта", - сказано в сообщении.

Ермак также добавил, что Украина планирует обсудить "дополнительные меры по усилению контроля за режимом прекращения огня" в подгруппе по безопасности контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе.

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