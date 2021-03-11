Блинкен: США будут противостоять дезинформации о вакцинах от коронавируса

ВАШИНГТОН, 11 марта. /ТАСС/. Власти США намерены противостоять дезинформации относительно вакцин от коронавируса, которая, по мнению Вашингтона, распространяется рядом стран, в том числе и Россией. Об этом заявил в среду госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Я разделяю вашу обеспокоенность из-за ложной и неверной информации относительно вакцин, которая распространяется, в том числе Россией. Это невероятно опасно, помимо того, это невероятно ошибочно и в конечном счете чрезвычайно контрпродуктивно для стран, вовлеченных в это, поскольку <...> они тоже не будут в полной безопасности до тех пор, пока большая часть мира не будет вакцинирована. Если они предпринимают действия с целью посеять сомнения <...> о вакцинах, в конечном счете это нанесет вред им самим, а также всем остальным. Мы намерены решительно противостоять, ясно высказываться, когда мы видим это. Мы решительно даем этому отпор", - утверждал шеф американской дипломатии, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

"Кроме того, мы пытаемся сделать так, чтобы сам Госдепартамент был эффективно снабжен ресурсами и концентрировал внимание на противодействии дезинформации <...> независимо от ее источника", - продолжил Блинкен. По его словам, у внешнеполитического ведомства США для этого есть ряд необходимых инструментов. "Однако нам нужна дополнительная поддержка, дополнительные ресурсы. Также, мне кажется, нам нужны тесные консультации <...> с Конгрессом", - подытожил госсекретарь США.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не участвует в информационных кампаниях против зарубежных вакцин от коронавируса. Как подчеркнул Песков, какие-либо обвинения в этой связи являются полным абсурдом.