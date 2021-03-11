Совбез ООН призвал к освобождению задержанных и отказу от насилия в Мьянме

НЬЮ-ЙОРК, 11 марта. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН призвал нынешние военные власти Мьянмы отказаться от насилия в отношении мирных протестующих, освободить всех, кто был задержан без достаточных оснований, а также перейти к конструктивному диалогу по передаче власти гражданскому правительству в интересах народа страны. Об этом говорится в среду в заявлении по итогам заседания Совбеза по ситуации в Мьянме.

"Совет Безопасности резко осуждает насилие в отношении мирных протестующих, в том числе против женщин, молодежи и детей, <...> призывает к освобождению всех незаконно задержанных. Совет призывает военных проявлять максимальную сдержанность и подчеркивает, что пристально наблюдает за ситуацией",- говорится в тексте заявления, распространенного для прессы.

Помимо этого члены Совбеза вновь призвали к передаче власти гражданскому правительству. "Совет Безопасности выражает свою поддержку демократическому переходу власти в Мьянме и подчеркивает необходимость защиты демократических институтов и процессов, <...> полного соблюдения прав человека и фундаментальных свобод, защиту верховенства закона, <...> призывает к поиску конструктивного диалога и примирения в соответствии с волей и интересами народа Мьянмы", - подчеркивается в тексте документа.

Также в Совбезе отметили работу спецпосланника генерального секретаря всемирной организации Кристин Шранер Бургенер и поддержали ее усилия "по поиску диалога со всеми сторонами в Мьянме и по скорейшему совершения визита" в страну.

Как сообщил ТАСС источник в ООН, проект заявления был внесен Великобританией. Ее представители, как и ряд других западных стран в СБ ООН, предлагали принять текст с более жесткими формулировками, однако в итоге от них отказались, чтобы не вызвать возражений со стороны России и Китая.

Ситуация в Мьянме оказалась в центре внимания Совета Безопасности ООН после вспышки насилия в стране на этой неделе. По информации Бургенер, в результате столкновений демонстрантов с полицией и военными на прошлой неделе погибли 38 человек, общее число жертв с начала февраля составило более 50. Сторонники отправленных в отставку гражданских властей Мьянмы призвали к введению против военных, которые уже больше месяца удерживают власть в своих руках, санкций и оружейного эмбарго.