Лидер республиканцев в Сенате США назвал излишними меры безопасности в Конгрессе

ВАШИНГТОН, 11 марта. /ТАСС/. Меры обеспечения безопасности на территории Конгресса США являются излишними и напоминают ситуацию в столице Афганистана. Такое мнение высказал в среду лидер республиканского меньшинства в Сенате Конгресса США Митч Макконнелл (от штата Кентукки) во время беседы с журналистами.

"Это излишне, мы перестарались. Мне крайне неудобно, что мои избиратели не могут прийти в Капитолий. Вокруг комплекса вся эта колючая проволока. Это напоминает мне мой последний визит в Кабул", - отметил республиканец, говоря об усиленных мерах безопасности, из-за которых в настоящее время ограничен доступ на территорию американского законодательного органа.

"Нужны ли нам какие-то изменения? Вероятно, да, - подчеркнул Макконнелл. - Выглядит ужасно, когда символ нашей демократии окружен колючей проволокой".

Спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси (демократ от штата Калифорния) ранее заявила, что решение о мерах обеспечения безопасности на территории законодательного органа принимает полиция Капитолия, которая является самостоятельным федеральным правоохранительным ведомством, занимающимся охраной Конгресса.

Во вторник министр обороны Ллойд Остин продлил до 23 мая срок размещения бойцов Национальной гвардии США на территории Конгресса, удовлетворив соответствующий запрос полиции Капитолия. На территории Конгресса останутся около 2,3 тыс. бойцов Нацгвардии.

Сторонники 45-го президента США республиканца Дональда Трампа, собравшиеся 6 января в Вашингтоне на многотысячную манифестацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, попытавшись воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в стране 3 ноября президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джо Байден. После этих событий по периметру комплекса были установлены металлические ограждения, а территорию стали охранять военнослужащие Национальной гвардии США.