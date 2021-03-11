NBC: Верховный суд Миннесоты не стал рассматривать обращение обвиняемого в убийстве Флойда

НЬЮ-ЙОРК, 11 марта. /ТАСС/. Верховный суд американского штата Миннесота не принял к рассмотрению обращение защиты бывшего полицейского Дерека Шовина, обвиняемого в непредумышленном убийстве темнокожего Джорджа Флойда в мае 2020 года. Об этом сообщил в среду телеканал NBC.

Адвокаты бывшего сотрудника правоохранительных органов пытались оспорить вынесенное ранее решение апелляционного суда штата. Он 5 марта постановил, что следует пересмотреть решение окружного суда о снятии части обвинений с Шовина. Это означает, что Верховный суд штата не будет на данном этапе вмешиваться в начавшееся в понедельник в Миннеаполисе (штат Миннесота) рассмотрение дела Шовина по существу. Если бы обращение защиты было принято к рассмотрению, суд могли бы приостановить.

Разбирательство проводится в суде округа Хеннепин. Дело рассматривает судья Питер Кэхилл. В настоящее время стороны формируют коллегию присяжных заседателей. Планируется, что защита и обвинение отберут 12 членов жюри, а также двух запасных. К настоящему времени выбрали пятерых присяжных. Ожидается, что стороны смогут выступить со вступительным словом не ранее 29 марта.

Шовину первоначально предъявили обвинения в убийстве третьей степени, то есть непредумышленном. Позже прокуратура настояла на том, чтобы ему инкриминировалось также убийство второй степени. Согласно законам штата, это более тяжкое преступление. Речь идет о непредумышленном убийстве при попытке совершить другое преступление. Другим преступлением в данном случае прокуратура считает нападение на Флойда.

Кэхилл ранее разрешил предъявить Шовину обвинения в убийстве второй степени. Вместе с тем он снял с экс-полицейского обвинения в убийстве третьей степени и позже отказал прокуратуре в отмене этого решения. Согласно вынесенному 5 марта постановлению апелляционного суда, вопрос о предъявлении Шовину обвинений в убийстве третьей степени следует рассмотреть заново.

За убийство второй степени в Миннесоте предусмотрено наказание в виде тюремного заключения продолжительностью до 40 лет. За убийство третьей степени - до 25 лет. По мнению экспертов, если Шовину одновременно будут предъявлены обвинения второй и третьей степени, жюри присяжных с большей вероятностью может признать его виновным хотя бы в одном из них.

Смерть Джорджа Флойда

Флойд умер после того, как при его задержании в Миннеаполисе 25 мая 2020 года Шовин применил жесткий удушающий прием. 26 мая всех четырех стражей порядка, которые участвовали в аресте афроамериканца, уволили. Шовину предъявили обвинения в непредумышленном убийстве. Трем другим бывшим полицейским инкриминируются, в частности, преступная халатность, пособничество и подстрекательство к убийству, а также пособничество в непредумышленном убийстве. Все четверо ранее были освобождены под залог.

После смерти Флойда в США имели место массовые протесты и беспорядки. Для восстановления спокойствия к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия США. Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час.