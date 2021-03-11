Китай выразил протест США из-за прохода американского эсминца через Тайваньский пролив

ПЕКИН, 11 марта. /ТАСС/. Китай выразил решительный протест США в связи с проходом американского эсминца через Тайваньский пролив. Об этом в четверг заявил официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) старший полковник Чжан Чуньхуэй.

"10 марта американский ракетный эсминец John Finn прошел через Тайваньский пролив", - приводятся его слова в заявлении, размещенном в аккаунте Восточной зоны боевого командования НОАК в социальной сети "Вэйбо".

"Действия американского корабля подают ложные сигналы, преднамеренно создают помехи и дестабилизируют обстановку в регионе, подрывают мир и стабильность в Тайваньском проливе. Мы выступаем решительно против этого", - указал Чжан Чуньхуэй.

В документе подчеркивается, что Восточная зона боевого командования НОАК на протяжении всего времени сопровождала эсминец США, приняла меры предосторожности и была готова ответить на любую угрозу или провокацию.

В воскресенье член Госсовета, министр иностранных дел КНР Ван И на пресс-конференции на полях проходящей в Пекине сессии Всекитайского собрания народных представителей (парламент) заявил, что принцип "одного Китая" и тайваньский вопрос являются "красной чертой" в китайско-американских отношениях, переходить за которую Соединенным Штатам не следует. Как указал он, "у правительства КНР нет места для уступок или компромисса в тайваньском вопросе".

Ван И также выразил надежду на то, что новая администрация США под руководством Джо Байдена осознает высокую чувствительность тайваньского вопроса, будет придерживаться принципа "одного Китая" и трех совместных коммюнике и откажется от методов предыдущей администрации, которая "играла с огнем" и пересекала "красную черту".