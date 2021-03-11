Суга и Байден заявили о сотрудничестве Японии и США

ТОКИО, 11 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга и президент США Джо Байден заявили о готовности двух стран продолжать сотрудничество для полного восстановления японских территорий, пострадавших в результате землетрясения и цунами 2011 года. Об этом говорится в совместном заявлении двух лидеров, опубликованном в четверг на сайте канцелярии главы правительства Японии.

В сообщении также подчеркивается, что тесное взаимодействие властей и гражданского населения двух стран ради устранения последствий стихийных бедствий на северо-востоке Японии "свидетельствует о непоколебимой дружбе" между Токио и Вашингтоном.

Ранее министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги заявил в своем обращении по случаю десятой годовщины трагедии, что японский народ никогда не забудет, как другие страны оказывали ему помощь и поддержку во время событий 2011 года.

В 2011 году землетрясение и цунами унесли жизни по меньшей мере 18,4 тыс. человек, еще 3,7 тыс. человек умерли в течение последующих лет от обострившихся заболеваний и других причин, связанных с тем, что они пережили. Наибольший урон был нанесен префектурам Мияги, Иватэ и Фукусима. Последняя стала известна во всем мире из-за аварии на одноименной АЭС, с последствиями которой Японии приходится иметь дело до сих пор.