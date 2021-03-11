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Политический кризис в Армении

СК Армении направил в Генпрокуратуру уголовное дело против лидера оппозиции

Лидеру оппозиционного "Движения за спасение родины" Вазгену Манукяну инкриминируют публичные призывы к свержению конституционного строя

ЕРЕВАН, 11 марта. /ТАСС/. Следственный комитет (СК) Армении окончил предварительное расследование уголовного дела против лидера оппозиционного "Движения за спасение родины" Вазгена Манукяна, которому инкриминируют публичные призывы к свержению конституционного строя, и направил в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Об этом в четверг сообщила пресс-служба СК.

"Предварительное следствие закончено, уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Генеральную прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и с ходатайством о передаче дела в суд", - говорится в сообщении.

СК Армении 4 марта избрал в качестве меры пресечения в отношении Манукяна подписку о невыезде. Ему может грозить до трех лет тюрьмы. Сам политик назвал обвинения ерундой и отметил, что считает возбуждение дела политически мотивированным.

На фоне политического кризиса в Армении, который развивается с ноября прошлого года, оппозиционное "Движение за спасение родины", объединившее более десятка партий, провозгласило Манукяна своим кандидатом в премьеры для формирования временного правительства, на случай если действующий глава кабмина Никол Пашинян уйдет в отставку.

Теги
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