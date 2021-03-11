Глава Гонконга приветствовала решение об избирательной реформе в регионе

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 11 марта. /ТАСС/. Глава исполнительной власти Гонконга Кэрри Лам приветствовала решение о реформе избирательной системы в этом специальном административном районе КНР, принятое в четверг на закрытии сессии Всекитайского собрания народных представителей (парламента) в Пекине. Она также выразила готовность всячески прилагать усилия, направленные на скорейшее осуществление соответствующих изменений в законодательстве.

"Я вместе с руководящей командой правительства хотела бы заявить о нашей решительной поддержке и искренней признательности в связи с принятием решения ВСНП об улучшении избирательной системы Гонконга", - говорится в заявлении, распространенном ее пресс-службой.

По ее словам, принятая резолюция уполномочила Постоянный комитет ВСНП внести поправки к Приложению I и II Основного закона (гонконгский аналог Конституции - прим. ТАСС). "Я вместе с правительством Гонконга окажу этому полное содействие и после этого буду добиваться внесения необходимых изменений в местное избирательное законодательство", - пообещала Лам.

"Мы будем эффективно проводить и регулировать деятельность, связанную с выборами, в соответствии с законом, чтобы внедрить новую избирательную систему, которая будет соответствовать реальной ситуации в Гонконге", - подчеркнула она.

Суть реформы

Инициированная Пекином реформа избирательной системы нацелена на обеспечение принципа "Гонконгом управляют патриоты". Он призван закрыть лазейку для проникновения "антикитайских элементов" в систему госуправления этого специального административного района КНР после принятия здесь летом прошлого года закона о защите национальной безопасности.

Агентство Синьхуа подтвердило, что в принятой резолюции речь идет об усовершенствовании метода формирования коллегии выборщиков в Гонконге и увеличении численности ее состава с 1 200 до 1 500 человек. Этот орган теперь будет не только голосовать за главу гонконгской администрации, но еще и обеспечивать избрание большей части членов Законодательного совета, контролировать процесс выдвижения всех кандидатов. При этом депутатский корпус будет расширен с 70 до 90 человек.

Как указывала Кэрри Лам, весь комплекс процедур, связанных с реформированием избирательной системы, должен быть завершен за 12 месяцев. В марте следующего года здесь планируются новые выборы главы местной администрации.

Нововведение, отмечают аналитики, неизбежно вынудит вновь перенести сроки проведения парламентских выборов, которые уже откладывались из-за пандемии до сентября этого года.