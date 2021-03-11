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Reuters: Нетаньяху отменил запланированный на 11 марта визит в ОАЭ

Ранее газета The Times of Israel сообщила о возможном переносе поездки из-за госпитализации супруги главы правительства Израиля Сары Нетаньяху с подозрением на аппендицит

ТАСС, 11 марта. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху решил отменить запланированный на 11 марта визит в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Об этом сообщило агентство Reuters.

Ранее газета The Times of Israel сообщила о возможном переносе поездки из-за госпитализации в ночь на четверг супруги главы израильского правительства Сары Нетаньяху с подозрением на аппендицит.

Визит Нетаньяху в ОАЭ ранее откладывался уже три раза из-за действующих в Израиле карантинных ограничений.

15 сентября 2020 года в Вашингтоне израильская сторона при активном посредничестве США подписала документы о нормализации отношений с ОАЭ и Бахрейном. Трехстороннюю сделку назвали на Западе "Авраамовыми соглашениями" в честь пророка, считающегося духовным предком всех последователей ислама, иудаизма и христианства. До заключения мира с ОАЭ и Бахрейном у еврейского государства из арабских стран были дипломатические отношения только с Египтом и Иорданией.

Теги
ОАЭИзраильНетаньяху, Биньямин
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