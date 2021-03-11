{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Полиция задержала по подозрению в коррупции главу контрразведки Словакии

Ранее был арестован его заместитель

ПРАГА, 11 марта. /ТАСС/. Спецподразделение словацкой полиции задержало в четверг директора Словацкой информационной службы (контрразведка республики - прим. ТАСС) Владимира Плочинского. Он подозревается в совершении преступлений, связанных с коррупцией. Об этом сообщило Словацкое радио.

Плочинский менее года возглавляет словацкую контрразведку. Он стал ее директором после состоявшихся в начале 2020 года парламентских выборов в Словакии и прихода к власти действующего правительства премьер-министра Игора Матовича.

Плочинский является выдвиженцем входящей в правительственную коалицию страны политической партии "Мы семья", которую возглавляет спикер национального парламента Борис Коллар. Депутатами парламента от этой партии являются жена и брат задержанного директора контрразведки.

В декабре прошлого года был арестован один из заместителей Плочинского. Обвиненный в шантаже и раскрытии секретной информации, он дожидается суда, находясь в предварительном заключении.

Теги
Словакия
Политический кризис в Армении
Президент Армении не подписал предложение Пашиняна о назначении нового главы Генштаба
Армен Саркисян принял решение вернуть его с возражениями
Читать полностью