Полиция задержала по подозрению в коррупции главу контрразведки Словакии

ПРАГА, 11 марта. /ТАСС/. Спецподразделение словацкой полиции задержало в четверг директора Словацкой информационной службы (контрразведка республики - прим. ТАСС) Владимира Плочинского. Он подозревается в совершении преступлений, связанных с коррупцией. Об этом сообщило Словацкое радио.

Плочинский менее года возглавляет словацкую контрразведку. Он стал ее директором после состоявшихся в начале 2020 года парламентских выборов в Словакии и прихода к власти действующего правительства премьер-министра Игора Матовича.

Плочинский является выдвиженцем входящей в правительственную коалицию страны политической партии "Мы семья", которую возглавляет спикер национального парламента Борис Коллар. Депутатами парламента от этой партии являются жена и брат задержанного директора контрразведки.

В декабре прошлого года был арестован один из заместителей Плочинского. Обвиненный в шантаже и раскрытии секретной информации, он дожидается суда, находясь в предварительном заключении.