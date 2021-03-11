Эстонский суд отказал в УДО осужденному за связи с Россией

ТАЛЛИН, 11 марта. /ТАСС/. Тартуский уездный суд отказал в условно-досрочном освобождении (УДО) 43-летнему гражданину Эстонии Илье Тихановскому, осужденному за якобы имевшее место сотрудничество с ГРУ. Об этом говорится в заявлении суда, распространенном в четверг.

Согласно заявлению, которое цитирует агентство BNS, суд счел досрочное освобождение Тихановского не обоснованным в силу того, что "риск повторного совершения преступления [им] пока нельзя оценить как очень низкий".

Ни Тартуская тюрьма, ни прокурор не возражали против УДО осужденного при условии электронного наблюдения за Тихановским и выполнения им других обязательств.

Тихановский был задержан 10 декабря 2017 года. Госпрокуратура обвинила его в том, что он в интересах ГРУ якобы собирал информацию о жизненно важных объектах для государственной обороны и функционирования государства, а также выполнял другие задания.

3 апреля 2018 года Тартуский уездный суд приговорил его к четырем годам лишения свободы.