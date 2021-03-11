В Варшаве считают прославление Шухевича на Украине оскорблением памяти жертв УПА

ВАРШАВА, 11 марта. /ТАСС/. Институт национальной памяти Польши выступил против решения властей украинского Тернополя переименовать городской стадион в честь главаря Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в России) Романа Шухевича. Соответствующее заявление институт опубликовал в четверг в социальных сетях.

"Роман Шухевич как лидер ОУН был одним из особо ярых сторонников жестоких чисток и физического уничтожения польского населения", - подчеркнул институт.

"Украинское прославление Романа Шухевича оскорбляет память польских, еврейских и украинских жертв украинских националистов ОУН-УПА. Эта антипольская этническая чистка, проведенная украинскими националистами, носила характер геноцида", - говорится в заявлении института.

Тернопольский городской совет 5 марта сообщил о том, что принято решение о присвоении местному стадиону названия "Тернопольский городской стадион имени Романа Шухевича". Свое решение депутаты пояснили необходимостью почтить таким образом память "героя Украины, главнокомандующего Украинской повстанческой армии", который, согласно заявлению на официальном сайте горсовета, "был не только образцовым командиром, но и хорошим спортсменом и лидером во многих видах спорта". Инициатива была поддержана единогласно.

Во время Второй мировой войны украинские националисты в феврале 1943 года начали акцию по уничтожению польского населения Волыни. Кульминации карательные операции достигли 11 июля 1943 года, когда отряды ОУН-УПА (Организация украинских националистов - Украинская повстанческая армия, запрещена в РФ) атаковали около 100 польских населенных пунктов. Жертвами стали около 100 тыс. человек, главным образом женщины, дети и старики. Эти события получили название Волынской резни.

Организация украинских националистов - ультраправая политическая организация, действовавшая в основном на территории Западной Украины. Для достижения поставленной цели - создания самостоятельной Украины - ОУН ориентировалась на использование экстремистских средств, в том числе террористических актов. В годы Второй мировой войны ОУН в сотрудничестве с немецкими разведывательными органами начала борьбу против советской власти. В 1943 году она организовала Украинскую повстанческую армию.