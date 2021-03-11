Польша подала в суд ЕС жалобу из-за связи между еврофондами и принципом верховенства права

ВАРШАВА, 11 марта. /ТАСС/. Польша подала иск в Суд Европейского союза, пожаловавшись на несоответствие базовым договорам ЕС механизма связи между выделением средств из европейских фондов с принципом соблюдения верховенства права. Об этом сообщил в четверг официальный представитель правительства республики Петр Мюллер.

В заявлении Информационного центра правительства Польши Мюллер подчеркнул, что "такие решения не имеют правовой основы в договорах, представляют собой вмешательство в компетенции государств-членов и нарушают право Европейского союза". "Выплата средств из бюджета ЕС должна зависеть только от выполнения объективных и конкретных условий, которые явно вытекают из положений закона", - добавил пресс-секретарь.

В заявлении также указано, что "сомнения Польши с самого начала разделяет Венгрия, которая одновременно с Польшей подает свою жалобу".

Поданная в Суд ЕС жалоба правительства Польши касается соглашения, принятого в декабре прошлого года. Тогда лидеры ЕС согласовали многолетний бюджет сообщества, фонд восстановления и механизм распределения бюджетных средств Евросоюза между странами сообщества с учетом соблюдения ими принципа верховенства права. Согласно новым нормам, выплаты из бюджета ЕС могут быть удержаны с государств сообщества, в которых будет подтверждено нарушение верховенства права.

Еврокомиссия должна будет устанавливать факт нарушения верховенства права в конкретной стране ЕС и передавать эту информацию в Совет ЕС. В Совете ЕС все страны сообщества на основании принципа квалифицированного большинства должны проголосовать за штрафные меры против государства. Срок утверждения штрафных мер в Совете ЕС определен в один месяц, для исключительных случаев - три месяца. Государства ЕС будут нести наказания за нецелевое использование средств из бюджета ЕС, а также за нарушения в области свободы слова или вмешательства в судебный процесс.