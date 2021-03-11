El Mundo: парламент автономного сообщества Мадрид обжалует созыв внеочередных выборов

МАДРИД, 11 марта. /ТАСС/. Президиум парламента испанского автономного сообщества Мадрид решил обжаловать указ о роспуске законодательного органа и созыве в регионе внеочередных выборов. Об этом сообщила в четверг газета El Mundo.

По ее информации, руководящий орган подаст жалобу в Высший суд Мадрида против декрета, подписанного главой местного кабмина Исабель Диас Аюсо. Позиция президиума обусловлена наличием двух предложений о вынесении недоверия региональному правительству. До тех пор, пока суд не выскажется по данному вопросу, решение о проведении внеочередных парламентских выборов в Мадриде 4 мая текущего года остается в силе.

В среду сторонница консервативной Народной партии (НП) Диас Аюсо объявила о созыве досрочного голосования в регионе. Коалиционное правительство Мадрида сформировано из представителей НП и центристской партии "Граждане".

Лидер региона пошла на данный шаг после того, как "Граждане" и Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП) достигли договоренности о том, чтобы поставить вопрос о доверии правительству Народной партии в Мурсии. В этот же день президиум мадридского парламента принял к рассмотрению два предложения о вынесении недоверия Диас Аюсо, которые были поданы партией "Мас Мадрид" и ИСРП.

Диас Аюсо заняла пост главы правительства автономии в 2019 году.