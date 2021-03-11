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Глава МИД Ирана заявил, что действия Госдепа повторяют политику Трампа

Мохаммад Джавад Зариф добавил, что "повторение прежней политики не даст новых результатов"

ТЕГЕРАН, 11 марта. /ТАСС/. Действия госсекретаря США Энтони Блинкена в отношении Тегерана повторяют политику американского президента Дональда Трампа и не могут увенчаться успехом. Об этом написал в четверг в Twitter глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

"США заявляют, что они приветствуют [в отношении Ирана] дипломатию, а не провальную политику максимального давления. При этом Блинкен хвастается тем, что не разрешает Южной Корее переводить наши собственные средства в швейцарский [финансовый] канал, который предназначен исключительно для [оплаты] продовольствия и медикаментов", - сказал он. Зариф добавил, что "повторение прежней политики не даст новых результатов".

В среду Блинкен заявил, что США не давали согласия на разблокирование каких-либо активов Ирана и не собираются делать это в будущем, пока Тегеран не вернется к выполнению соглашения по своей ядерной программе. Таким образом он прокомментировал сообщения СМИ о том, что власти Южной Кореи разблокируют иранские активы на $7 млрд после консультаций с администрацией Джо Байдена.

30 января 2020 года правительство Швейцарии заявило о запуске механизма оплаты товаров гуманитарного назначения, поставляемых в Иран. Первая пробная операция такого рода была санкционирована 27 января и касалась поставок лекарств.

Теги
СШАИранЗариф, Мохаммад Джавад
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